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餐飲業者送愛心 豐原醫院收到漢堡及海鮮粥

最新更新：2020/03/01 18:47

（中央社記者郝雪卿台中1日電）武漢肺炎疫情延燒，有餐飲業者拒送便當到醫院，卻也有業者為感謝醫護人員辛勞送上餐飲，衛生福利部豐原醫院今天表示，最近就收到業者送來海鮮粥及漢堡，讓醫護人員很感動。

知名連鎖便當業者正忠排骨飯在台中市的一家分店拒絕送便當到台中榮總引發社會議論，台中市其他大型醫院，例如中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院等則表示，沒有發現遭到拒送便當的情形。

不僅沒有被拒送便當，多家醫院也都感受到民眾的暖心舉動，例如在口罩還缺貨的初期，就有飲料業者送咖啡到醫院為醫護加油，也有民眾主動送口罩到台中醫院及豐原醫院，希望讓醫護人員更安心服務病人。

部分餐飲業者更以實際行動鼓勵第一線醫護人員，豐原醫院指出，位於醫院附近的餐飲業者很體諒醫護人員，即使只叫一份早餐也送過來，還有知名的海鮮粥業者曾主動送24碗海鮮粥慰勞急診醫護人員，更有業者贈送50個漢堡前來，讓醫護人員好感動。

對於外送便當到醫院，部分醫院也有一套措施，例如台中醫院表示，防疫期間，院方規定餐飲外送人員送到醫院外面的指定地點，而且院方人員會對外送人員先量測體溫，體溫沒有異常，才會收下外送餐飲。（編輯：陳清芳）1090301

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