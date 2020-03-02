防疫超前部署 金門非必要公務不赴台出差

武漢肺炎疫情延燒，金門縣政府2日在金門縣災害應變中心召開會議，由疫情指揮官、縣長楊鎮浯（後右2）主持，共同研討防疫相關議題。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年3月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）武漢肺炎疫情持續在台灣本島延燒並出現社區感染，金門縣長楊鎮浯今天在疫情指揮中心宣布超前部署採一級開設，下令非必要公務不赴台出差。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，會議上午在縣府災害應變中心舉行，由疫情指揮官楊鎮浯主持，副縣長黃怡凱、衛生局副局長李金治、縣府一、二級單位人員，以及金防部、金門醫院、海巡隊、民航站等中央駐金單位與會，並透過視訊與6鄉鎮長研討防疫議題。

縣府衛生局發布新聞說明會中重點決議。包括非必要公務不赴台出差，縣府所屬公務員即日起禁止赴中港澳，以及中央流行疫情指揮中心宣布的第一、二、三級旅遊疫情警示國家，前述地區以外要事先報備核准，同時副知中央駐金單位希望配合辦理。

由於進入開學階段，校園防疫更是現階段重點，今天防疫會議也邀請金門大學、金門高中及金門農工人員列席。由於金門大學開學是目前地區人口移入最大來源，會中建請金大以最高規格防疫；金大防疫物資酒精將在第二波發放到位，居家檢疫學生協助安排到固定安置點。加強外籍學生及外籍移工健康管理，入境14天內遵守防疫管制措施，必要時入住縣內定點檢疫場所。

縣府人事處規劃居家辦公方案，盤點適合的業務並會同行政處研議因應方式。機場若有異常狀況，以及駐金官兵或眷屬如有異常，通報金防部、機場聯絡官，縣府防疫訊息也會與軍方分享。縣府殯葬所辦理的春季超渡法會，基於防疫優先，先予取消。

金門縣疫情指揮中心進入一級開設後，比照中央流行疫情指揮中心進駐時間，由衛生局每天上午8時到下午5時30分派員進駐，並視狀況延長進駐時間；其他一級應變單位在原機關工作無須進駐，但周休假日及夜間應由科長以上層級排班輪值待命。（編輯：孫承武）1090302