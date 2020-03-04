澎湖離島交通船 防疫比照北捷發燒拒載

（中央社澎湖4日電）武漢肺炎持續延燒，澎湖七美民眾反映民營觀光船未針對乘客量體溫，澎湖縣長賴峰偉今天指示，民營遊樂船、契約交通船全面比照台北捷運公司防疫做法，額溫37.5度、耳溫38度以上者拒載。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）延燒，澎湖縣七美鄉選出的縣議員夏晨榮反映七美離島鄉親憂慮，七美機場旅客下機入境都有測量體溫，唯獨民間遊樂船沒有量乘客體溫，形成防疫漏洞，建議旅客登船前測量體溫。

賴峰偉今天在防疫會議表示，防疫之道在於實施嚴格措施阻絕疫情，安定民心，為解決離島鄉親憂慮，要求民間觀光遊樂船、民營契約交通船比照台北捷運公司做法，額溫超過37.5度，耳溫達38度拒載，並擬定離島鄉親發燒後送SOP流程，妥善隔離醫治。

縣府旅遊處長陳美齡表示，已協調各鄉市公所要求15艘契約交通船，在旅客上船前量體溫；另將協調南、北海遊樂船業者配合縣府政策辦理。至於額溫槍目前缺貨情形，已轉請衛生局代購。

公共車船管理處長陳寶緞表示，乘客搭乘「南海之星」1、2號，上船前都會檢測體溫，但考量「南海之星」為七美、望安民眾仰賴的交通船。若額溫超過37.5度的乘客為設籍七美、望安民眾，將安排至獨立船艙，與旅客區隔，並要求全程戴口罩，靠港消毒，確保航行安全。

衛生局長蕭靜蓉表示，離島鄉親若有發燒症狀，依流程由當地衛生所醫師診斷或視訊醫療，重症病患會移至隔離室，並啟動後送機制，由直升機後送至本島或台灣診治。（編輯：孫承武）1090304