防疫人員壓力大 黃敏惠送暖企業捐物資打氣

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）部立嘉義醫院醫護人員每日忙著武漢肺炎防疫工作，承受巨大壓力，嘉義市長黃敏惠今天到院鼓勵防疫英雄，現場也有食品業者捐600包乾拌麵，為辛苦的醫護人員加油打氣。

部立嘉義醫院表示，嘉義醫院是嘉義市防範重大傳染性疾病的專責醫院，醫護人員每日忙著防疫。在疫情肆虐全球，台灣也爆發院內感染情況，加上發生民眾因不瞭解而對醫院員工歧視的情形，醫事人員壓力大到都產生離職想法，第一線防疫人員身心飽受煎熬。

黃敏惠下午特地到嘉義醫院鼓勵這群防疫英雄，致贈蘋果及平安皂給醫院，為員工加油打氣。她說，醫院有員工離職應為生涯規劃，不是因為疫情關係，醫護人員具有責任使命感，有的反而會因為疫情而改變離職想法。

黃敏惠指出，這段期間，第一線醫護人員每日辛苦防疫作為，還要面對巨大壓力，民眾要配合相挺；面對疫情，看見嘉義醫院醫護人員落實各項防護工作，相當感動。

嘉義在地食品企業王德輝、周慧萍夫婦深知醫護人員辛勞，今天準備2400包乾拌麵要送給嘉義醫院等4家醫院，每間醫院600包，讓醫護人員隨時可烹調成熱食享用。

王德輝說，受到疫情影響，民眾搶購民生用品，宅在家不敢出門，公司業績反而成長，目前乾拌麵雖然缺貨中，但一定要替辛苦的醫護人員加油打氣，特地捐乾拌麵支持。

嘉義醫院院長黃元德感謝市長黃敏惠及民間企業，他說，有了各界的關心和支持，讓所有一線防疫人員更有信心和體力。

黃元德呼籲民眾要配合防疫，在疫情期間，民眾沒有必要別去醫院、不要「逛急診」、減少探病，且嚴格遵守醫院規定與個人衛生管理。

嘉義醫院表示，院方今天起提供「藥來速」服務，持有慢性處方箋民眾無須進醫院即可領藥，週一至週五上午10時至11時於醫院大門口由專人提供慢箋領藥服務，減少感染風險。（編輯：謝雅竹）1090305