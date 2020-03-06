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高屏大橋施工車禍頻傳 7日起將開放北上通行

最新更新：2020/03/06 17:36
高屏大橋機車道拓寬改善工程持續進行，北上車道6日提前進行路面刨鋪作業，預計在7日上午開放通車。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月6日
高屏大橋機車道拓寬改善工程持續進行，北上車道6日提前進行路面刨鋪作業，預計在7日上午開放通車。（鍾佳濱服務處提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年3月6日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）高屏大橋機車道拓寬改善工程施工3個月來，共發生28件車禍，造成3人死亡，經屏東縣籍立委和縣府關心，公路總局明天將提早開放北上機車道通行，8日開放北上外側快車道通行。

高屏大橋去年12月施工至今，發生的28件車禍中大多是機車間擦撞或機車與汽車擦撞，而死亡事件多因機車擦撞後摔向快車道，被後方行駛而過的汽車或砂石車輾斃，除此外，施工的鐵皮圍籬被大風吹翻，還造成多起騎士被刮傷事件。

過度頻繁的事故引起立委鍾佳濱、周春米和蘇震清等人的關注，2日鍾佳濱與周春米及縣府單位與公路總局協商改善，公路總局答應原訂月底完工的北上機車道提早到月中完工，並裝設安全桿，另外，高屏警方加強巡邏並機車限速。

不料，昨天又發生機車擦撞的2傷車禍，蘇震清今天與公路總局長陳彥伯等人進行協商，公路總局承諾北上機車道提早於明天開放通行、北上外側快車道提早於8日開放通行；至於南下車道部分，蘇震清要求提早在一星期內完工。（編輯：黃世雅）1090306

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