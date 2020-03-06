宜蘭與基隆文化場館 防疫再升級

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）因應疫情變化，基隆市文化局今天宣布8日起進入文化中心若未戴口罩將婉拒入館，室內千人活動停辦或延期，宜蘭縣府也提升防疫，進出文化局及所屬場館需量體溫，發燒者婉拒入館。

基隆市文化局長陳靜萍表示，文化中心現已實施出入口管制，為入館民眾測量體溫及提供酒精消毒，若民眾額溫達攝氏37.5度禁止進入，另外8日起要求入館民眾需配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒入館。

陳靜萍指出，為避免群聚感染，3月份於文化中心舉辦的千人以上室內活動已要求停辦或延期，至於未達千人仍如期舉行的演出，將要求觀眾以梅花、隔排座等得以保持相當距離方式入座，並請演出單位提供名冊供文化局備查。

陳靜萍說，文化局除協調文化中心內展覽避免辦理開幕儀式外，視聽室也暫停開放，至於文化局相關場地，如無法掌握參加者，將一律不外借。

此外，宜蘭縣文化局今天發布新聞稿指出，文化局及所屬場館包括文化中心圖書館、台灣戲劇館、宜蘭美術館、宜蘭演藝廳、中興文創園區、羅東文化工場、宜蘭縣史館及蘭陽博物館等，明天起將提高防疫措施強度。

宜蘭縣文化局指出，將採取出入口門禁管制，請民眾配合測量體溫及酒精手部消毒，若額溫攝氏37.5度以上或有呼吸道、咳嗽等徵狀，工作人員將婉拒進入場館，同時請民眾全程配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒進入場館。（編輯：張銘坤）1090306