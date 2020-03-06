阿里山鄒族特富野社 瑪雅斯比祭典莊嚴隆重

嘉義縣阿里山鄉原住民鄒族年度傳統祭典Mayasvi（瑪雅斯比），特富野社安排在6、7日舉辦，由迎神祭掀開序幕，勇士們將神樹修剪成天梯，迎戰神降臨。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月6日

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）阿里山鄒族「瑪雅斯比」（Mayasvi）祭典，今天在特富野社「庫巴」會場舉行，結合戰祭、團結祭、家祭、路祭等祭儀，典禮莊嚴隆重。

嘉義縣長翁章梁、原住民族委員會副主任委員汪明輝，今天受邀前往阿里山鄉特富野社庫巴廣場參加「瑪雅斯比」祭典。

鄒族「瑪雅斯比」祭典由迎神祭掀開序幕，勇士們走進廣場中央後，聚集在廣場的赤榕樹前進行獻祭儀式，再爬上砍聖樹（赤榕樹）幹枝葉，修剪成天梯，迎戰神降臨。

阿里山鄉長杜力泉指出，「瑪雅斯比」結合多樣習俗的祭典，儀式包括戰祭、凱旋祭、團結祭、家祭、路祭、男嬰初登聖所禮、男子成年禮、送神祭、歌舞祭等。

今天祭典在報戰功、送神等儀式過後，進行歌舞祭，鄒族人牽手歌舞，頌讚戰神作為及先祖英勇的歷史。此時翁章梁與其他來賓，受邀一同歌舞。

杜力泉表示，「瑪雅斯比」是屬於傳統祭儀，並非一般歡樂慶典，為避免觸犯禁忌干擾祭祀進行，活動期間現場遊客不可隨意走動，禁止使用空拍機，攝影玩家們只能定點拍攝。

翁章梁說，祭典的精神包含族群對於農事、狩獵、信仰、禁忌等習俗，也結合鄒族古老傳唱歌謠以及圖騰服飾等藝術，期望全國民眾有機會，可以來阿里山體驗鄒族文化的精髓。（編輯：謝雅竹）1090306

嘉義阿里山鄉原住民族鄒族的傳統祭典Mayasvi（瑪雅斯比）6日起一連兩天在特富野社隆重舉行，嘉義縣長翁章梁（右2）也到場與會，和族人一同歌舞。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月6日