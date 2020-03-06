疫情衝擊觀光 花蓮藝品店旅宿業陸續傳大量解僱

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）受到武漢肺炎疫情影響，觀光業受到波及，花蓮縣政府今天表示，目前已受理藝品店、飯店業者大量解僱申請，逾70人受波及，另外也有觀光業81名員工放無薪假，人數還在持續增加。

花蓮縣政府發言人、社會處長張逸華表示，截至2月底，花蓮縣府共受理2件大量解僱申請，其中還有1間公司正在申請中，影響人數目前已達96人。

無薪假部分，張逸華指出，無薪假為勞資雙方協商縮短工時，目前縣內已核定一間觀光業者共81名員工施行無薪假，還有一間正在協商中，另外，旅宿業者、餐飲業及運輸業者諮詢電話，明顯增多。

受到疫情影響，觀光業影響嚴重，其中旅宿業者首當其衝。據了解，花蓮兩家申請大量解僱及無薪假的旅宿業者，皆為知名飯店業者。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，花蓮旅館住房率過年後就不到2成，雖然228連假住房率不錯，但也彌補不了長時間的低靡。

陳義豐說，這波疫情對觀光業衝擊堪比0206花蓮大地震，但上次地震只有區域性，加上中央很快推出住房補貼，這次疫情是全世界擴散，連台中雅緻大飯店都撐不下去要停業了，何況是其他飯店。

一名旅宿業員工告訴中央社記者，疫情爆發後，1、2月住房率冷清，經公司和員工協商，採勞動部「充電再出發訓練計畫」，工時雖縮短，但改為在公司參加訓練課程領訓練津貼。

這名員工表示，縮短工時，員工能保有一定薪資，加上教育訓練津貼，以基層員工薪資結構換算，實領費用與正常薪資差不多，但若層級較高的員工，薪資就影響很大。

旅宿業者表示，3、4月原本就是觀光淡季，透過申請「充電再出發」補助計畫，減低業者負擔，利用這段時間精進能量，等待疫情趨緩，觀光回春，當然也還是歡迎遊客能到零確診、好山好水的花蓮旅遊。（編輯：黃世雅）1090306