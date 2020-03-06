台南中國城華麗轉身 河樂廣場7日開幕

（中央社記者張榮祥台南6日電）被「富比世」雜誌譽為世界7大令人期待公園之一的台南河樂廣場明天將開幕啟用，台南市長黃偉哲和荷蘭建築師溫尼今天在廣場交流設計理念，也期待這座廣場翻轉台南舊城區。

黃偉哲、台南市副市長王時思．都市發展局長莊德樑等人今天下午搶先欣賞台南河樂廣場，黃偉哲更和負責的荷蘭MVRDV建築事務所建築師溫尼（Winy Maas）交流及合影。

黃偉哲表示，河樂廣場被富比世雜誌譽為世界7大令人期待的公園之一，受到關注和期盼，這是台南之光，也是台灣之光。

河樂廣場的前身是台南運河盲段，是台南的魚貨集散地，後因航運用途逐漸消失，在前台南市長蘇南成時建為中國城，化為當時台南最熱鬧的商圈，風光一時，再因時代變遷而沒落，進入黑暗期。

台南市政府都市發展局人員指出，河樂廣場的設計再現城市和運河間的關係，保留中國城部分結構樑柱，藉由這些被留下來的記憶，重新打造出潟湖幽谷及被水淹沒的商城，蛻變成更具生命活力的親水廣場，堪稱是台南市建築、藝文、文史界的指標案例。

河樂廣場預定明天上午10時30分啟用，溫尼將導覽及分享設計理念，讓更多人見證中國城轉身為潟湖幽谷的過程。（編輯：吳協昌）1090306