北市消首辦汽車修護訓練班 提升救災能量

（中央社記者黃麗芸台北8日電）為強化消防人員各式救災車輛保養維護能力，台北市消防局今天偕北市大誠高中首度舉辦汽車修護丙級訓練班，共計有30名消防同仁參加，藉此提升救災車輛妥善率，救災無後顧之憂。

北市消今天上午在文山區大誠高中舉辦109年度汽車修護訓練班開訓典禮，由局長吳俊鴻和大誠高中校長張德宏共同主持，這是北市消首辦汽車修護丙級訓練班。

吳俊鴻表示，希望學員們在訓練時用心學習外，操作過程更應確保自身安全，也期勉大家結訓後能將保養技術教導單位同仁們，以落實執行每日車輛保養，確保救災車輛性能堪用，提升北市救災能量。

北市消指出，這次汽車修護丙級訓練班開課期間為3月8日至5月10日，共計有30名同仁參加，藉此訓練提升同仁車輛基本維護保養能力及強化北市消保養場維修技術。

同時，課程規劃為5大主題，分別為「汽車引擎、汽車底盤、汽車電器、柴油引擎及保養檢查」等，課程內容均由大誠高中教官群汲取國內外新知，精心策劃、彙集而成。

北市消說，去年12月已啟用E化車輛器材維護管理系統，同仁每日車輛保養時，遇有可能導致故障的潛在問題時，能即報即修，大幅縮短維修期程，以提升救災車輛妥善率，讓救災任務更無後顧之憂。（編輯：李亨山）1090308