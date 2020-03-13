北市推警消醫護加油棧 共256間房可住

台北市副市長黃珊珊（左）13日表示，北市府已與和平醫院周邊4家旅館合作，成立「警消醫護加油棧」，讓有需要的警消醫護人員入住；總計提供256間客房，不拘泥於下午入住、上午退房，而是24小時都可入住、每次入住時間為24小時。中央社記者張新偉攝 109年3月13日

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市副市長黃珊珊表示，已與和平醫院周邊4家旅館合作，共提供256間客房讓有需要的警消醫護入住；此外防疫計程車將改3班24小時制，滿足居家措施者全天就醫需求。

黃珊珊今天主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第20次應變會議，會後接受聯訪時表示，防疫工作恐讓連續加班的警消醫護吃不消，11日在市長柯文哲主持之防災會議中，決議可以公帑支付因執行防疫工作而有需求入住旅館之相關費用。

北市府已與和平醫院周邊的4家旅館合作，成立「警消醫護加油棧」，讓有需要的警消醫護入住。4家旅館總計提供256間客房， 不拘泥於下午入住、上午退房，而是24小時都可入住、每次入住時間為24小時。

4家警消醫護加油棧比照防疫旅館規範執行，有住宿需求的警消醫護人員經機關核准後，即可先以Line或電話訂房，赴現場出示市府員工證後，即可以優惠價格新台幣1600元入住，隔日再憑單據由所在局處核銷。

此外，防疫計程車改為3班24小時制，兼顧居家檢疫、居家隔離民眾晚上就醫需求；而北市居家檢疫違規狀況，黃珊珊表示，目前已開罰共202萬，被罰100萬的民眾還沒繳，若遲不繳可移送行政執行署。（編輯：張銘坤）1090313