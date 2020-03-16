花蓮部落文健站 查核防疫措施才能啟用

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣政府向中央爭取增設文健站，獲原民會核定增加21站，幾乎都在今天開站，但受疫情影響，將會同衛生局查核是否備妥相關防疫措施才能正式啟用。

政府推動原住民族長照服務，去年開始調整部落文化健康站照服員薪資，比照衛福部照服員月薪，調薪到新台幣3萬3000元，行政院原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）多次訪視花蓮部落文健站，今年2月中旬核定花蓮增設21站，總計高達86站，強化部落長者照顧服務，增站數列居全台最多。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村接受中央社記者訪問表示，花蓮縣的文健站數量僅比台東縣少一站，除了數量以外，也希望增進品質的提升，例如場地合適性、無障礙空間設施設備及公共安全等設置、滿足在地照顧需要度、服務人員專業度等。

陳建村說，花蓮縣今年有21個文健站新開站，本來從今天起陸續開站，提供長者到站服務。但因原民會非常重視各文健站的防疫安全，因此有部分文健站將延後、取消或精簡辦理揭牌儀式。之後會同衛生局查核是否備妥量體溫的溫度計、酒精消毒等防疫措施。

玉里鎮「長良文健站」今天揭牌，利用活化長良國小廢棄的托兒所空間，在社區發展協會總幹事吳新文的規劃下，結合社區、學校等資源，安排延緩失能課程、活力健康操及心靈課程等，也請來藝師指導傳統手作工藝，並打造快樂農園種菜，課程多元豐富。

吳新文說，長良文健站初期安排2名照服員，其中1人是曾編導電影的布農族作家葉綠綠，借重她的經驗與創意為部落長者帶來新的刺激與文化，希望長良文健站能成為旗艦站的目標而努力。

長良里長陳文華說，長良位於玉里鎮邊陲，居民約900人，有原民、客家、閩南、外省，族群融合，大多務農，但以長者居多，樂見文健站成立讓老人家有個快樂的聚會處所。（編輯：黃世雅）1090316