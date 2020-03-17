遊客播鳥音引誘現身拍照 玉管處批不顧生態

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）不少愛好拍鳥人士把握鳥類繁殖季到玉山園區攝影，但有人卻不停播放鳥音引誘，音量甚至達噪音程度，玉管處今天呼籲，此舉已干擾鳥類，請尊重鳥類及來踏青放鬆的其他遊客。

進入鳥類繁殖季，玉山國家公園塔塔加、省道台21線觀山停車場等地，近期有拍鳥愛好者利用播音機不停播放鳥音，吸引求偶的野鳥現身，以利拍下少見的鳥類飛翔或站立美姿，但此舉已干擾鳥類生態，玉管處呼籲鳥類攝影愛好者不要有這種行為。

玉山國家公園管理處批評，利用播音機不停播放鳥音的拍鳥人士，「有事先評估對鳥類的影響嗎」，且在鳥類繁殖期間不間斷回播，引誘鳥類前來「速成」拍照的行為，是不是一種欺騙和疲勞轟炸，更何況，音量大到可說是噪音程度，希望能尊重鳥類及來放鬆的其他遊客。

玉管處人員表示，管理人員若發現部分拍鳥愛好者利用機器播放較罕見的鳥叫聲，以利「捕捉」較難拍到的野鳥鏡頭，會立即勸導制止，但有少數人反嗆「沒有播很久、沒有很大聲」，理由千奇百怪，就是為滿足拍照欲望，不顧生態概念。

雖然用機器播放鳥音是否會造成實質傷害，目前尚缺科學實證研究，但玉管處人員強調，此舉絕對干擾鳥類，希望民眾拍鳥請「自然」就好，或是觀察鳥類行為、聆聽牠們唱的樂章，也很有樂趣。

許多網友反對播鳥音干擾行為，並支持玉管處不用勸導，直接用野生動物保育法第18條當場開罰，但法條內容中的「不得騷擾」，其實未詳列何謂騷擾行為，玉管處人員也坦言有模糊解釋空間，因此，希望透過多數民眾輿論支持，來勸阻利用播音機的拍鳥人士。

拍鳥的常見人工干擾行為有餵食、播放鳥音，以利設計拍攝畫面及引誘野鳥現身，野生動物保育主管機關行政院農業委員會持續宣導勸阻；而根據「玉山國家公園區域內禁止事項」法規，其中包含禁止餵食野生動物，因此，若在玉山園區餵食誘鳥，可依法裁處。

根據中華民國野鳥學會網站內容，國外研究顯示過量播鳥音，最後導致鳥類疲乏，反而不再現身，或是導致鳥類緊張、棄巢、受傷，愛鳥人士應明瞭過度干擾，反而會喪失拍攝資源。

網站說明，播鳥音誘鳥會改變鳥類行為模式，尤其在繁殖階段不當播放鳥音，可能造成鳥類耗費更多能量防禦領域，導致求偶失敗，也可能影響親鳥孵卵及育雛行為，中斷正常孵卵模式，導致孵化失敗，或親鳥超出正常頻率進出巢位，造成雛鳥遭捕食機率大增。（編輯：洪學廣）1090317