海洋生態悲歌 連3起海豚陳屍金門海岸

金門岸巡隊第一機動巡邏站人員17日上午在金沙鎮海山美岸際發現一隻死亡海豚擱淺，立即通報水產試驗所等單位派員到場處理，岸巡隊表示，這已是今年金門地區第6起海豚擱淺死亡案。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年3月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門岸際一週發生3起死亡海豚案。金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，岸巡人員在金沙鎮海山美岸際發現一隻死亡海豚擱淺，屍體尾部與鰭部有傷口，死因待解剖採檢確認。

第九岸巡隊發布新聞表示，第一機動巡邏站人員上午9點45分在金沙鎮海山美岸際發現一隻死亡海豚擱淺，立即通報水產試驗所等單位派員到場處理，初步判定死亡海豚長約60公分、寬約16.5公分、高約10公分，屍體尾部有開放性傷口，鰭部位也有缺口。

岸巡隊表示，經過水試所技士陳盈廷及金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師王鈺明判定，這隻死亡海豚是雌體幼豚，尚未離乳，品種屬於寬脊露脊鼠海豚，將帶回冰存，後續將請台灣專家學者實施採樣檢驗，以鑑定死因。

岸巡隊副隊長王榮忠表示，這是今年金門地區第6起海豚擱淺死亡案，也是一週內的第3件。王榮忠說，海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）目前所處理鯨豚擱淺通報當中，多數是在離島海域發現，種類以寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨居多。

王榮忠呼籲，為了給予後代子孫豐富的自然資源，嚴禁濫捕殺保育類動物，若民眾在岸際發現大量海拋垃圾、鯨豚擱淺及不法捕撈行為，請立即撥打118免費報案專線通報，海巡單位會同當地環保單位派員立即處置。（編輯：黃世雅）1090317