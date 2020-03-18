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觀光局旅遊安全宣導 防疫擺第一

最新更新：2020/03/18 17:46
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（右3）、嘉義縣長翁章梁（右4）與雲嘉南地區的旅遊業者，18日簽署支持「旅遊安全宣導」共同宣言，將防疫安全擺第一。中央社記者蔡智明攝　109年3月18日
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（右3）、嘉義縣長翁章梁（右4）與雲嘉南地區的旅遊業者，18日簽署支持「旅遊安全宣導」共同宣言，將防疫安全擺第一。中央社記者蔡智明攝　109年3月18日

（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）因應武漢肺炎，強化國人的旅遊安全意識，交通部觀光局今天邀請雲嘉南地區的旅遊業者，簽署支持「旅遊安全宣導」共同宣言，將防疫安全擺第一。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天在嘉義布袋高跟鞋教堂，舉辦「109年旅遊安全宣導週」記者會，邀請真雲林閣掌中劇團表演，布袋戲偶還戴著口罩，告知民眾遊旅時也要注重防疫。

記者會上，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能與嘉義縣長翁章梁、雲嘉南地區的旅遊業者，簽署支持「旅遊安全宣導」共同宣言，第一條即是防疫安全，請遊客隨時注意疫情發展，勤洗手，身體有異狀請戴口罩。

徐振能指出，今年旅遊安全措施共有4大項，分別是安全宣導、旅遊教育宣導、自我檢視、行的安全；由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，今年更特別強化防疫安全觀念。

徐振能表示，交通部邀請真雲林閣掌中劇團，針對旅遊安全設計內容，預定4到6月在雲嘉南轄區內國小，進行3場旅遊安全教育宣導。

徐振能強調，雲嘉南濱海國家風景區多是寬廣的景點，包括嘉義布袋的高跟鞋教堂園區，適合防疫時期來散心。（編輯：屈享平）1090318

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