更多編輯台推薦新聞：
13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路
生活

13至16歲青少年可選買兒童口罩 19日上路

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市瀚寓酒店擔任防疫旅館 提供百間房

最新更新：2020/03/19 12:39

（中央社記者梁珮綺台北19日電）武漢肺炎疫情持續升溫，台灣境外移入個案確診數一夕之間暴增。台北市今天則宣布與白石集團瀚寓酒店合作，成北市第3間防疫旅館，提供100間房間，一晚7500元起。

不過，台北市觀傳局長劉奕霆表示，防疫旅館供不應求，目前防疫旅館都已額滿，下週起陸續會跟其他旅館業者協商，期望有新的業者加入。

為解決居家檢疫者需求，台北市2月底推動2家防疫旅館，提供台商、留學生等有需求者自費入住，已順利安置80名有需求者，不過，因旅館名稱未公布，一度引發網路上熱議。

台北市副市長黃珊珊今天宣布，台北市政府即日起與白石集團瀚寓酒店合作，推動台北市第3間防疫旅館，她說，台北市政府屬於媒合平台，無論旅館是否願意公布名稱地點，都尊重。

業者表示，酒店為分層分戶的獨立多聯變頻空調系統，居家檢疫者可從地下1樓完成入住手續後直達房間，而100間房間皆無地毯，而是木地板搭配石材磁磚地板，符合防疫旅館規範，價位有7500元的基本房及8500元的套房，另還須加15.5%稅金。

酒店提供9坪起跳的大坪數房間，配有流理台、微波爐、紫外線殺菌燈以及Wi-Fi等設備。（編輯：李亨山）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報