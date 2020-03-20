家留給返台檢疫者 苗縣推防疫家人住旅館優惠

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）武漢肺炎疫情嚴峻，旅宿業者辦理檢疫旅館意願普遍不高，苗栗縣政府改推「苗栗安心防疫家人住旅館」2折起優惠專案，把家留給返台檢疫者，同住家人則可到旅館住宿。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，境外移入人數暴增，苗栗縣政府文化觀光局今天與苗栗縣旅館商業同業公會協調，號召縣內旅館飯店業者合作，推出「苗栗安心防疫家人住旅館專案」，提供居家檢疫者家人2折起優惠入住。

苗栗縣文觀局觀光行銷科長黃騰達指出，先前曾徵求業者配合辦理友善防疫旅館，作為居家隔離或居家檢疫者收容場所，業者普遍存有疑慮，意願不高；如今，改推「防疫家人住旅館」專案，讓同住家人移往旅館飯店住宿，返台居家檢疫者可安心在家完成居家檢疫，對於飯店而言，也有助提升武漢肺炎疫情衝擊以來低迷的住房率。

文觀局表示，目前縣內已有10家業者將加入，包括西湖渡假村、苗栗馥藝金鬱金香酒店、園霖飯店、享沐時光、騰龍山莊、泰安觀止溫泉會館、湯悅溫泉會館、日出溫泉渡假飯店、香格里拉樂園－桐花山莊等，業者分別提供2至5折不等優惠讓居家檢疫者家人入住。

文觀局說，「苗栗安心防疫家人住旅館」2折起優惠專案旅館名單，陸續增加中，名單以苗栗縣旅館商業同業公會FB粉絲專頁公告為準https://www.facebook.com/miaolihotel/。（編輯：方沛清）1090320