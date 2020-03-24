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播下公共參與大種子 金門小島青年招募新血

最新更新：2020/03/24 17:01
國立金門大學國際暨大陸事務學系學生林文皓24日表示，金門縣青年公共事務協會（小島青年）招募新血，歡迎熱愛金門的青年朋友加入。中央社記者黃慧敏攝　109年3月24日
國立金門大學國際暨大陸事務學系學生林文皓24日表示，金門縣青年公共事務協會（小島青年）招募新血，歡迎熱愛金門的青年朋友加入。中央社記者黃慧敏攝　109年3月24日

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）以金門大學學生和在地青年為主要會員的金門縣青年公共事務協會（簡稱「小島青年」）現正招募新血，理事林文皓表示，歡迎熱愛金門的青年朋友加入，為金門播下公共參與種子。

就讀金門大學國際暨大陸事務學系4年級的林文皓受訪表示，金門特殊的社會氛圍與公共事務生態，讓從台灣來的青年學子有著獨特見解與感受，並期望能擁有更大的參與及討論空間；因此3年前學長姊發起成立小島青年，讓關心金門的青年，回饋所愛的這塊土地。

林文皓表示，協會自2017年成立以來，結合在地青年，以維金門縣青年公共事務協會護地方民主為主軸，參與極推動青年參與公共事務，例如參與推動議會問政透明化，讓民眾有知的權利；關注海漂垃圾對金門環境影響，參與淨灘或舉辦環保育講座，此外協會成員也參與赴大陸交流活動。

來自高雄的林文皓說，協會未來打算和台灣金門同鄉會總會青年團締結姐妹會，並向教育部青年發展署提出具有地方特色的計畫案；此外，食物銀行等議題也是協會願意嘗試的方向。

小島青年更結在地力量，獲得在地青年如「咖啡達人」胡凌雄等人的支持和協助。胡凌雄說，看到協會會員努力了解在地文化，很樂意助他們一臂之力，讓他們看到更多金門面向。

金門縣青年公共事務協會現正籌備召開第2屆會員大會，改選理監事，並招聘新血。歡迎熱愛金門的青年朋友申請加入，為金門種下一顆顆公共參與的種子。會員條件為年滿20到35歲，以設籍金門、常住金門的青年朋友為主。（編輯：孫承武）1090324

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