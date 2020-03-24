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屏東防疫小黃上路 智慧手環加入追蹤行列

最新更新：2020/03/24 18:15

（中央社屏東縣24日電）屏東縣政府為強化縣內武漢肺炎防疫網，自即日起正式啟動防疫計程車服務；同時，添購200多套智慧手環輔助加強追蹤關懷居家檢疫及隔離民眾，今天由縣長潘孟安先贈送50套給屏東市公所。

縣政府表示，居家檢疫人數持續攀升，考量隔離者及檢疫者依規定不得使用大眾運輸工具，但隔離期間仍可能有就醫需要，為避免相關人員搭乘大眾運輸造成防疫破口，縣府籌備防疫計程車，自今天起正式上線服務，初期先上線4名司機，並備援6名預備駕駛。

縣府指出，「居家隔離」或「居家檢疫」民眾如果有就醫需求可撥打衛生局防疫專線（08-7380208）評估調派車輛接送，以降低傳染風險。屏東縣到今天下午5時為止，有3名確診個案，居家隔離人數16人，居家檢疫688人。

屏東縣政府並購買智慧手環200多套，今天先由縣長潘孟安贈送50套給屏東市公所，屏東縣居家檢疫人口中，屏東市佔1/3強。被縣府取名「屏安手環」的智慧手環原是縣府這2年推廣給長者使用，可追蹤戴手環者的位置，手環只要一拿掉，關懷人的手機就會警示。

潘孟安表示，這段時間從國外回來的人多，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診人數攀升，手環功能可彌補防疫手機功能的不足，輔助加強追蹤關懷居家檢疫民眾，避免趴趴走，減少村里長、村里幹事防疫工作量。

潘孟安表示，需要「關懷包」及「屏安手環」的居家隔離檢疫者可踴躍索取，縣府會全力做好防疫工作，也呼籲遵守政府各項防疫規定，不外出、不搭乘大眾交通工具，讓疫情不致再升溫，同時也避免違規受罰；民眾對於居家檢疫及居家隔離者也不要歧視和恐慌，大家都是好鄰居、好朋友。（編輯：孫承武）1090324

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