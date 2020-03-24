全力防堵疫情 澎空港增設健保查詢系統

（中央社澎湖縣24日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情隨境外移入確診日增，澎湖縣政府今天在澎湖機場入境室架設健保系統，查核旅客健康聲明書與旅遊史，以防堵疫情破口，守護澎湖「零確診」。

澎湖衛生局長蕭靜蓉表示，目前已協調航空、船公司在航班抵達前，提供旅客名單供衛生局派駐機場檢疫人員在機場、港口使用身分證或健保卡，透過健保系統查詢旅遊史資料。

蕭靜蓉說，如果發現居家檢疫者違規來澎趴趴走，將在第一時間通知航空公司、航警即時處置，最高將開罰100萬，並強制勸離返台居家檢疫，否則強制送勞工育樂中心檢疫14天。

澎湖縣率先全國全面清查入境旅客國外旅遊史措施，賴峰偉下午也前往機場入境處視察清查旅客旅遊史作業情形，透過機場、港口設置的健保雲端查詢入境系統，防堵有國外旅遊史須居家檢疫的遊客入境澎湖。

賴峰偉指出，近期大批國人與留學生返國，造成境外移入確診病例爆增，預計有1萬6000人必須隔離，但至今仍有數千人沒有主動報到。其中若有確診者來澎湖旅遊，恐將形成防疫破口。

澎湖縣政府在武肺炎疫情爆發後，率先在機場、港口設置紅外線體溫測量儀、居家檢疫站和健保雲端查詢入境系統，多管道防堵疫情流入縣內。（編輯：孫承武）1090324