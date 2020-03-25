武漢肺炎疫情影響 受天宮玄天上帝祝壽從簡

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）農曆3月3日是玄天上帝誕辰，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮往年舉辦祝壽儀式總吸引成千上萬人到場，但因武漢肺炎疫情影響，受天宮今年縮減規模，許多宮廟也減少祝壽的隨香人數。

祀奉北極玄天上帝的松柏嶺受天宮是全台知名廟宇，廟方今天深夜11時起將舉辦北極玄天上帝萬壽祝壽活動，但考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，儀式及規模將大幅縮減，廟方也不邀請各方貴賓，往年經常參加的南投縣長林明溱預計也不出席。

祝壽儀式深夜開始，但上午已有不少參拜信眾，陸續也有宮廟請神尊來進香祝壽，不過人數及規模都縮減，來祝壽的中和慈玄宮人員說，「去年來了整輛遊覽車」，今年只派4、5人；受天宮附近攤商也說，今年搭遊覽車來的信眾及陣頭大減，造成收入不到去年一半。

受天宮管理委員會主任委員許瑞斌接受中央社記者訪問說，去年湧入數千名信眾，今年考量防疫及縣政府也要求，不邀請各方貴賓並大幅縮減辦理規模，例如去年邀藝人澎恰恰、許孝舜來表演，熱鬧到自己都擠不進來，但表演、歌唱今年都取消，只保留祝壽儀式。

記者追問「大甲鎮瀾宮取消遶境，為何祝壽不停辦」，許瑞斌說，沒有一家宮廟會取消祝壽儀式，「帝爺公生日，怎麼可能停辦」，且遶境進香與祝壽不一樣，不能相比較，但活動規模已縮小，遊覽車、陣頭、隨香信徒減少很多，例如有一家宮廟「往年都來10多輛遊覽車，今年只有4輛轎車，也無陣頭」，可見差異程度。

許瑞斌表示，去年約5000家全台大、小宮廟來松柏嶺受天宮向帝爺公祝壽，今年3月21日約有205家宮廟、3月22日約有202家宮廟來祝壽，今年宮廟總數須待祝壽結束後統計，由於陣頭及隨香信徒減少，總人數一定減少很多，「還是有宮廟來，但人數會少很多」。

受天宮網站公告表示，不鼓勵信眾參加祝壽團拜，祝壽大典時信眾不得入廟殿，請在廟埕參拜；縮小祝壽團拜儀式，由長官、本宮主席團、委員、代表出席團拜；參拜信眾配合服務人員引導，也請自行分散參拜時間，保持距離勿集中。

受天宮表示，進入請戴口罩，現場準備消毒酒精供民眾使用；請各信眾進行自主健康管理，若體溫達攝氏37.5度或具呼吸道症狀、咳嗽不停、近期出入國者則婉拒進入受天宮。（編輯：張芷瑄）1090325