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屏檢台電查竊電 4年追償1億多元

最新更新：2020/03/26 11:56
台灣屏東地方檢察署與台灣電力股份有限公司屏東區營業處長期聯合查緝竊電，4年多追償新台幣1億1439萬元，台電屏東區處長張簡宗瑜（左）26日拜會屏東地檢署檢察長黃謀信（右），雙方決定加強稽查強度。（台電屏東區處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月26日
台灣屏東地方檢察署與台灣電力股份有限公司屏東區營業處長期聯合查緝竊電，4年多追償新台幣1億1439萬元，台電屏東區處長張簡宗瑜（左）26日拜會屏東地檢署檢察長黃謀信（右），雙方決定加強稽查強度。（台電屏東區處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）台灣屏東地方檢察署與台灣電力股份有限公司屏東區營業處長期聯合查緝竊電，4年多追償新台幣1億1439萬元，台電屏東區處長張簡宗瑜今天到屏檢致謝。

屏檢檢察長黃謀信剛上任，張簡宗瑜率相關部門到屏檢感謝長期支持聯合查緝，肯定績效。

張簡宗瑜表示，感謝檢方自民國105年指揮警方長期協助查緝違規用電，共查獲移送314件，違規用電業者有一般住宅、養殖業、中小企業工廠及KTV餐飲等。

張簡宗瑜說，違規用電手法以倒撥指數、私接線路、破壞電表結構及加裝電子零件等居多，檢警與台電雖聯合稽查多年，仍有民眾及業者為節省成本竊電，使台電部分線路損失龐大，有必要再擴大查緝違規用電案，希望檢方協助偵辦。

黃謀信表示，從台電屏東區營業處提供的稽查追償金額統計，105年到108年分別收到64、78、104與54件違反電業法案，稽查經追償金額分別為2836萬元、3732萬元、3645萬元及1053萬元；今年到3月止，收案4件，追償金額172萬元。

雙方會中研議今年度追查違規用電方向、擴大聯合查緝強度，降低竊電情況。（編輯：李明宗）1090326

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