苗縣防疫稽查八大行業 7業者配合暫時停業

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）武漢肺炎疫情延燒，苗栗縣政府利用八大行業聯合稽查勤務，針對縣內酒店、KTV等易引起群聚感染、密閉的營業場所進行臨檢及道德勸說業者暫時停業14天，今天已有7家業者配合。

為預防民眾因群聚而感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），苗栗縣警察局昨晚會同縣府工商發展處、衛生局、消防局、教育處、財政處等單位，實施八大行業聯合稽查行動，警方運用科技技M-Police電腦逐一檢視過濾到場消費顧客，查明是否為居家隔離或檢疫對象，稽查小組也柔性勸說，希望業者能主動暫時停業14天進行清潔消毒，一起投入防疫工作。

苗栗縣警察局今天指出，目前全縣累計配合暫時停業的娛樂場所共7家，其中酒吧、KTV、養生館各1家，另有卡拉OK4家，業者表示願共體時艱宣布暫時停業，部分業者則貼出告示，將配合防疫自主暫停營業。

苗栗縣警察局長翁群能表示，昨晚親自帶隊執行臨檢勤務，除行前要求出勤同仁戴妥口罩、護目鏡、手套等防務裝備，也提醒勤務結束後以酒精消毒避免感染。

翁群能指出，國內目前每天新增武漢肺炎確診個案，且多為境外移入，在此防疫關鍵時刻，若查獲有居家隔離或居家檢疫者「趴趴走」涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，將通報衛生主管機關依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高裁罰新台幣100萬元，另將由衛生局視情節輕重送集中檢疫場所強制安置。

警方提醒，居家隔離或居家檢疫者勿心存僥倖，到處遊走，除了自己遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險，損人不利己，呼籲全民共同防疫。（編輯：張銘坤）1090327