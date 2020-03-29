高市府設青諮會 韓國瑜盼青年參與為城市注活水

（中央社記者程啟峰高雄29日電）今天是青年節，高雄市政府上午成立高雄市青年事務諮詢委員會，市長韓國瑜到場頒發委員聘書，希望透過委員會納入更多青年對公共政策意見，並鼓勵青年勇敢為城市提出新想法。

高市府鳳山行政中心今天成立青年事務諮詢委員會，韓國瑜到場頒發聘書給委員會委員，配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，現場規劃梅花座，與會者除戴口罩，入場時並需接受量測額溫，韓國瑜頒發委員聘書時，全程也以拱手代替握手。

韓國瑜致詞時表示，選在青年節成立青年事務諮詢會特別有意義，希望可以藉由這個平台，增進年輕人參與公共事務，並藉由委員們的專業，經驗和智慧，集結年輕人力量，一起為城市的進步注入活力。

韓國瑜進一步表示，這次的近百名報名者中有2/3為自我推薦，而從中遴選出的46名委員平均年齡34歲，分別來自各行各業及不同族群，凸顯青年參與公共事務的熱情與活力，以及追求自我成長的態度。

高市青年局長林鼎超說，青諮會透過機關、大專院校與自我推薦等多元管道公開徵選創業育成、返鄉移居、國際交流、志工參與等組別，每年至少開3次會議，平時也會由各小組自行透過座談等方式討論各種議題，作為市府推動各項政策的參考。

另外，針對韓國瑜26至28日一連3天沒有公開市政行程，罷韓團體頗有微詞，韓國瑜則未受訪回應，隨行的高市府副發言人白喬茵在場外接受媒體聯訪表示，市府虛心接受各界指教，市長的公開行程自有安排，沒有公開行程不等於市政停擺。

韓國瑜稍早率市府首長到壽山忠烈祠出席春祭國殤暨軍人忠靈祠春祭典禮時，韓國瑜主祭上香時出現一段「小插曲」，他上香後見接手的憲兵將香插得不夠正，便要求「正一點」，憲兵也當場調整插香角度。現場儀式及規模配合防疫從簡，並沒有邀請烈士遺族參加。（編輯：洪學廣）1090329