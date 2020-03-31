雲縣寺廟暫緩遶境 停辦平安宴改發餐包防疫

（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）配合中央防疫政策，雲林縣長張麗善今天與雲林縣多間宮廟代表共同呼籲縣內寺廟暫緩遶境以及平安宴，縣府也建議可將平安宴改為平安餐包，待疫情結束後再行辦理。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，考量集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

不過，因農曆3月是媽祖進香、遶境旺季，包括雲林縣北港朝天宮、麥寮拱範宮等宮廟日前陸續宣布配合中央防疫政策，今年遶境活動取消或延後。

雲林縣政府今天在北港朝天宮召開提升寺廟防疫作為，張麗善和北港朝天宮、麥寮拱範宮、西螺福興宮等宮廟代表，呼籲其他宮廟暫緩舉辦遶境及平安宴。

張麗善表示，雲林縣有逾800間宮廟，每年吸引超過千萬人次香客，各廟宇的平安宴一年有上萬桌次，平安宴有群聚感染風險，相信心誠則靈，各方神佛會賜福保佑。

縣府也建議，寺廟可將平安宴改為平安餐包，例如平安米、平安麵等食品，減少群聚風險。

另外，雲林每年宗教盛事之一的六房媽過爐，每年也吸引上萬人次參加，六房媽會理事長徐萬成說，今年5月3日舉行過爐，規模簡化，並取消陣頭、信徒及香客隨香遶境。（編輯：洪學廣）1090331