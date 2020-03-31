淡蘭古道戶外教室遠離密閉 豐富人文歷史

新北市觀旅局31日指出，古道行可讓遊客認識台灣這塊土地，觀旅局特別深化遊客認識淡蘭古道，也合力與在地聚落共同分享淡蘭古道魅力，邀請民眾防疫期間多走步道，感受人文歷史也能運動保健康。圖為2019年7月28日資料畫面。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市政府觀光旅遊局今天表示，淡蘭古道戶外空曠且可與在地人聊在地人文歷史，在防疫當下可避開人群，是防疫期間漫遊步道增強免疫的新選擇。

市府觀旅局長張其強今天表示，防疫期間鼓勵休閒要仔細拿捏，市府開發10處淡蘭古道服務據點、10條深度遊路線，鼓勵民眾出外走走，可避免密閉空間和人潮聚集，讓民眾能出門透氣、多做運動。

張其強說，古道行可讓遊客認識台灣這塊土地，觀旅局深化遊客認識淡蘭古道，也合力與在地聚落共同分享淡蘭古道魅力，開發淡蘭印花雨衣及防水地圖指南旅遊資訊，希望讓民眾在防疫期間多走步道。

觀旅局說，在雙溪、貢寮、泰平、牡丹、柑腳、石碇、坪林等處，與在地商家、文史工作者、小農、及返鄉青年等，開發10處淡蘭服務據點。

「注腳雙溪」據點的簡淑慧表示，促成雙溪當地的藝術家、有里山理念的小農及店家異業結盟，用家鄉有機小農種出的食材，邀在地廚師研發雙溪風土特色手路菜，讓遊客一起五感體驗。

訴說石碇山城故事的「襪子娃娃」據點的林淑芳，以巧手將襪子幻化成有生命的娃娃，她表示，走在「不見天街」稱號的石碇東街，希望將她所深愛的好山好水故鄉介紹給更多人認識，也期待石碇可像其他特色鄉鎮廣為人知，讓在地年輕人回流家鄉。

「遇見雞母嶺」據點的蕭學苑表示，打造以人文地景為主的小旅行，讓遊客體驗開放的水梯田教室，山中農家生活，回想百年前農民挑著雞鴨到，淘金的九份、金瓜石山城販售的人文歷史。

觀旅局說，深度並豐富的在地體驗旅行，合適現代人的要求。這次開發富含美學、文史和地圖資訊視覺化的淡蘭古道北路精裝防水指南，可蒐集完整淡蘭古道所有路段的集章，也是防疫期間的一項選擇。（編輯：張銘坤）1090331

新北市觀旅局31日表示，武漢肺炎防疫期間鼓勵休閒應仔細拿捏，市府特別開發10處淡蘭古道服務據點、10條深度遊路線，鼓勵民眾出外走走，可避免密閉空間和人潮聚集，讓民眾能出門透氣、多做運動。圖為2019年7月28日民眾淡蘭古道健行。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月31日

新北市政府觀光旅遊局31日表示，雙溪、貢寮、泰平、牡丹、柑腳、石碇、坪林等地開發10處淡蘭古道服務據點，鼓勵民眾出外走走，以避免密閉空間和人潮聚集。圖為「注腳雙溪」據點旁的雙溪石頭屋。中央社記者黃旭昇新北攝 109年3月31日