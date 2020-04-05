黃珊珊籲選民支持陳宥丞 交棒意味濃

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市副市長黃珊珊擔任湖港區議員長達21年，去年被台北市長柯文哲延攬入府。針對下屆市議員選舉，她在臉書上呼籲選民支持跟了她21年的前民眾黨發言人陳宥丞，交棒意味濃厚。

黃珊珊昨天晚間在臉書表示，她民國87年首次參選市議員時，當時陳宥丞才12歲、就讀小學六年級，因陳宥丞的媽媽上班忙，所以陳宥丞下課後就到競選總部寫功課，「我基本上是他的安親班」。

黃珊珊說，陳宥丞那時又瘦又小，還沒有變聲，能言善道，陪她去菜市場掃街，就拿麥克風說「各位叔叔伯伯阿姨大家好，請支持黃珊珊」，而那次她以第一高票當選內湖、南港區市議員，陳宥丞功不可沒。

黃珊珊表示，陳宥丞國小畢業後，國中、高中、大學的寒暑假都當她的工讀生，當完兵後第一份工作則是她的助理，「可以說就像我的兒子一樣。所以我也半強迫他去唸台大國發所，為民服務要先充實自己」。

21年來，陳宥丞跟著黃珊珊打了8次選戰，如今已33歲。黃珊珊也鼓勵陳宥丞獨當一面，她說，「後面10年，他是稱職而且能幹的議員助理，過去一年，他是台灣民眾黨發言人，接下來，就交給選民決定」。

黃珊珊表示，從政其實不複雜，良心和法律就是基本底線，無私和熱忱才能走得長久，而陳宥丞跟著她做服務20年，如果不是充滿服務熱情，是不可能做到的。

她說，「請大家像支持我一樣支持陳宥丞，你一定不會失望的」。（編輯：李錫璋）1090405