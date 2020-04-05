神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得

義大利神父呂若瑟（前中）日前因家鄉武漢肺炎疫情嚴峻向外求援，83歲何姓阿嬤（前左）5日帶著辛苦賣菜一週的存款新台幣800元送到募款中心，讓呂若瑟及工作人員感動不已。（天主教靈醫會提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月5日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣5日電）義大利神父呂若瑟日前因家鄉武漢肺炎疫情嚴峻向外求援，5天來募捐已逾新台幣千萬元。83歲阿嬤今天帶著辛苦賣菜一週的存款800元送到募款中心，令工作人員感動不已。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐重創義大利醫療體系，使得當地防疫物資極為匱乏，天主教靈醫會神父呂若瑟憂心不已，日前對外界寫了封信希望大家幫忙，救救他的另一個故鄉，5天來捐款已超過千萬。

83歲何姓阿嬤上午從宜蘭縣冬山鄉群英村騎著腳踏車到募款中心，雙手小心翼翼打開一只破舊紙袋，拿出8個口罩和新台幣800元交給工作人員。

何姓阿嬤對工作人員說，她上午排隊買了3個口罩，5個則是從家裡帶來，她平日都在種菜不需要用到那麼多口罩；至於800元則是賣菜一週節省存下。

何姓阿嬤表示，從年輕至今都在羅東聖母醫院就醫，感受到神父呂若瑟的好，在義大利疫情嚴峻之際，雖然能力微薄但仍希望盡分心力，幫助義大利度過難關。

天主教靈醫會表示，自從訊息發出後不斷湧入善款，清明連假照理應該很多人會安排出遊，但募款中心卻大排長龍，讓呂若瑟感動不已，這幾天他也和義大利總會視訊，總會得知台灣的愛心非常感動「謝謝台灣，感恩台灣」。（編輯：方沛清）1090405