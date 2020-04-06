南投中寮環鄉道路 縣府憂延宕籲地主配合購地

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣政府推動「投22線」接「投26線」，打通南、北中寮形成環鄉道路，總長8.54公里，第一期2.4公里完成規劃，縣府籲鄉民與地主大力配合價購土地，否則補助款項將被收回。

南投縣政府向中央爭取經費拓寬鄉道「投22線」連接「投26線」，打造環鄉公路網，第一期清水村到觀音亭長度約2.4公里，預算約新台幣4億多元，已完成工程規劃，縣府趕在明年底前取得用地並發包，預計民國111年8月完工。

縣長林明溱今天到中寮鄉清水村集會所主持第一期指標14公里處到16.4公里處道路拓寬工程地方說明會，中寮鄉長廖宜賢等人出席，村民希望縣府合理價購土地、補償地上物、並一併改善沿路易崩塌邊坡等訴求。

林明溱說，中寮環鄉道路拓寬共需13億元，光是第一期4億多元，縣府就要籌措7700多萬元配合款，未來還有配合款1億8000多萬元，換句話說，縣府需出資約2億6000萬元。

他進一步指出，環鄉道路原規劃3期拓寬，縮短為2期，111年底前須完工，否則中央補助將被收回，縣府就要承擔全部約13億元經費；希望鄉民，尤其是地主大力配合縣府價購，越快取得拓寬用地，盡早動工，免除中央補助被收回的壓力。

工務處表示，縣府調高地上物補償費標準，也會依照實價登錄算出最接近市價的購地金額，積極優先與地主「協議價購」土地，一旦順利百分百協議價購取得用地，將較徵收減少許多流程與時間，在完工時間壓力下，是取得用地最有利方式。（編輯：洪學廣）1090406