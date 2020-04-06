議員指應調查林珍羽 北市府：該怎麼辦就怎麼辦

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北6日電）前民眾黨發言人、現為北市府媒體事務組秘書的林珍羽在臉書抱怨預購2次口罩都沒抽到，引發批評，隨後在臉書道歉。台北市副市長黃珊珊今天說，林已道歉、並到警局說明，該怎麼辦就怎麼辦。

民進黨台北市議員吳沛憶今天在臉書發文說，有關網路造謠事件，林珍羽目前是北市府公務員身分，所有懲戒就應比照公務員標準辦理，她是否知法犯法、惡意造謠，請北市府一定要介入調查，該處分就處分，不要護短。

吳沛憶表示，林珍羽連假前已經來北市府上班，是原住民事務委員會8職等公務員，被台北市長柯文哲「借用」到媒事組，處理與市長相關訊息發布。

台北市政府副發言人戴于文晚間則重申立場，強調林珍羽已向大眾道歉，也主動到警察局說明及備案，強調會依法處理。

林珍羽曾擔任台灣民眾黨發言人，1日辭去黨發言人職務，到台北市政府報到，擔任原住民事務委員會秘書，借調至媒體事務組。

黃珊珊上午在市政大樓吳三連廳接受媒體聯訪時則表示，林珍羽已經道歉，並且到警局說明，「該怎麼辦就怎麼辦」。

林珍羽先前在臉書留言稱自己網路預購2次口罩都沒抽到，下班後藥局也關門，讓她只好乖乖回家蒸口罩，引發網友一面倒批評，稱目前口罩預購未達上限，不用抽籤，都買得到，還有網友說要到警局報案指稱其造謠。

她今天也在臉書更新貼文，表示自己7時9分已到台北市建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜，「若有造謠之疑慮，本人願依法辦理，接受裁罰」。（編輯：李亨山）1090406