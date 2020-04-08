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未戴口罩搭捷運 北市警：視狀況強勢執法

最新更新：2020/04/08 15:16

（中央社記者劉建邦台北8日電）一名女子日前搭捷運時未戴口罩，台北捷運公司報警並依法開罰。台北市議員認為，針對不配合防疫民眾，警方執法應更強硬，避免有破口；市警局今天表示，將視狀況強勢執法。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心3日宣布，搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元。台北市政府規定4日起搭捷運、公車須戴口罩，先勸導，屢勸不聽，罰3000元至1萬5000元。

一名約30歲女子5日從捷運國父紀念館站進站後，未戴口罩，北捷通知捷運警察隊協助，因女子屢勸不聽，北捷事後通報衛生局，依違反傳染病防治法開罰。

民進黨北市議員許家蓓今天表示，警方當時讓未戴口罩女子長時間逗留捷運車站，可能讓其他乘客有感染風險，要求警方針對不配合防疫政策民眾，適時展現強悍執法。

民進黨市議員吳沛憶認為，中央要求搭大眾運輸工具須戴口罩，北市配合推動相關政策，仍有乘客屢勸不聽，建議北捷研擬在站點販售非醫療口罩，讓民眾方便購買。

對此，台北市警察局表示，防疫期間，接獲類似通報，除立即派警到場外，將視現場情形，協助捷運站務人員強勢執法，彰顯公權力。

警方指出，民眾未戴口罩且不聽捷運站務人員勸導，仍強行要搭捷運，員警到場後會制止、查明身分，再交由北捷等單位處置，若公車有類似狀況，轄區分局獲報，會立即派警到場處理。

北捷統計，4月4日勸導後拒絕運送約900人、5日約600人、6日約300人、7日約200人。（編輯：張銘坤）1090408

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