中山大學攜手AIT辦特展 期許延續深厚友誼

（中央社記者陳朝福高雄8日電）國立中山大學攜手美國在台協會（AIT）舉辦「1979年後美台關係特展」，今天揭幕。中山大學校長鄭英耀與AIT高雄分處長歐雨修，都期許進一步延續雙方深厚友誼。

「1979年後美台關係特展」至4月底在中山大學西灣藝廊舉辦，展覽內容以歷史文件、老照片與多媒體檔案為主，回顧自1979年「台灣關係法」簽署以來，美台之間在工商、衛生、醫療、文化及教育等各方面的緊密發展，呈現美國在台協會在台耕耘40年成果。

鄭英耀致詞時表示，防疫現在這個時刻真的是「非常時刻」，也可看出台美關係真的是非常不一樣。1999年美國在台協會與中山大學簽署備忘錄，成立中山美國中心；中山便扮演著增進南台灣與美國之間相互瞭解的角色。

他說，這次特展中，除可看到歷年來中山美國中心所規劃舉辦的各項展覽及活動，特展更對40年來的美台關係做了詳細的整理；藉由彌足珍貴的歷史檔案，能從中瞭解美台之間過去往來的歷史脈絡。希望年輕人來看展，藉由瞭解兩國過去往來的歷史脈絡，能更加瞭解現今國內外的政治情勢。

歐雨修（Matthew O'Connor）致詞時提到，特展展現美台之間既廣泛又深刻精采的夥伴關係。大家會在展覽中看到美台的種種合作項目，從科技到藝文，從教育到環保，都涵蓋在內。這些緊密聯繫的原因顯而易見，那就是美台有著共享的「政治價值觀」，像是堅持法治和法律之前人人平等、尊重人權、堅持民主及透明的治理，捍衛新聞、言論和宗教自由，另外還有對多元價值的欣賞。

歐雨修表示，這些共享價值還包括「國際價值觀」，例如為解決全球問題貢獻己力；提供外國援助和人道援助；在全世界許多國家努力邁向繁榮及更民主的治理系統時，伸出援手，助其一臂之力；同時對外輸出解決之道，而不是輸出各種問題。

歐雨修認為，由於這些共享的價值觀，2019年對於美台關係來說是重要的一年。他希望也知道2020年將進一步延續深厚的好朋友關係。

中山大學為「1979年後美台關係特展」校園巡展南部首站，這次展覽除以大事紀方式、圖文並陳回顧歷史，並以「增進台灣在全球的角色」、「增進美台經濟與商業關係」、「增進美台安全合作」及「增進美台人民的關係」等4大主軸，見證美台之間深厚的夥伴關係。（編輯：陳俊碩）1090408