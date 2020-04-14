中市部署線上視訊教學 新社高中舉辦線上朝會

（中央社記者趙麗妍台中14日電）武漢肺炎疫情延燒，台中市教育局引導各校完成線上教學整備工作。新社高中今天上午透過視訊召開「線上朝會」，讓防疫期間師生們透過線上科技讓集會宣導不受限。

台中市新社高中上午透過線上教學演練進行「線上朝會」，校長歐靜瑜表示，以往朝會得到操場、體育館舉行，校內共有1000多人，疫情期間無法召開。透過視訊方式，有效通知、宣導各項工作。日前校內的主管會報、行政會報也透過線上來舉辦，減少群聚降低感染機會。

新社高中學生會長張明玄表示，很久沒有進行朝會了，學校各處室的宣導工作，無法落實傳達，利用遠端線上朝會，學生除感到新奇外，各處室的宣導事項比平常更專注聆聽。

台中市教育局為讓教師如遇武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情擴大造成全市停課時，得以運用線上教學為學生進行課業輔導及身心關懷，超前部署「停課不停學」措施，制定「台中市高中職暨國中小學校同步線上視訊教學演練計畫」。

教育局說明，線上視訊教學演練計畫分整備期、測試期及演練期3階段。目前整備期順利進行中，已辦理25場教師線上教學研習，培訓教師透過線上直播平台與「台中市政府教育局線上教學資源中心」制定課程，並建立停課期間師生課業指派與溝通管道。

測試期將於18日至27日在各校進行，確認師生線上視訊互動能力；演練期則規劃於5月1日於高中職、4日於國中、5日於國小辦理共3梯次的線上演練。（編輯：黃世雅）1090414