高市府輔導青創核貸 批發零售餐飲居多

高雄市政府設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，提供青年完善的創業輔導資源，市長韓國瑜（前右4）15日在鳳山行政中心宣布啟動青創輔導引擎，鼓勵有心創業青年勇敢跨出第一步。中央社記者王淑芬攝 109年4月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高市府青年局輔導青創核貸案以批發零售、餐飲及休閒服務業居多，資通業居第4順位，青年局揪企業專家及負責人提供實務解惑、媒合協助等，盼減少青創者多走冤枉路。

高雄市去年10月成立青年局，11月起陸續提供青創貸款及核貸，統計至15日共受理67件申請青創貸款，送審56件並已核准51件，通過率91%，核貸金額新台幣6125萬元，另有11件申請案尚待審查。

統計在核貸的51案中，批發零售業15件、餐飲業11件、休閒產業8件、資通服務4件等，另有農林漁牧業申貸。

青年局長林鼎超今天指出，申貸業者中有拉麵店、批發零售業，青創業別多元，為了提供青創者免多走創業冤枉路，市府設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，提供青年創業者創業輔導資源，並設置「創業O'star」諮詢服務網絡，為創業者提供實務解惑、媒合需求。

創業顧問有律師、工業設計專家、企業全球營銷長、企業董事長等，還有高雄大學、高雄餐旅大學校長等，及育成中心創辦人擔任導師提供諮詢指導。

提供青創者更完善的輔導，市府設立「青年C.E.O.創業輔導機制」，今天在鳳山行政中心宣布啟動青創輔導引擎，鼓勵有心創業青年勇敢跨出第一步。

韓國瑜出席啟動儀式時允諾提供青創者協助；即使投資挹注青年100人或許成功率只有10%，但是只要有心，將青年視為一顆種子，好好灌溉培養就可能開花結果；市府對於青創須針對項目、專利技能等面向妥適審查，加上法律、市場、資金等予以協助。

有關青創核貸部分，林鼎超指出，銀行會先針對申貸者做信用徵信，青年局及中小企業信用保證基金提供信用保證，市府提供保證每一案最多200萬元，貸款年限7年在地人創業申貸機會。

有關韓國瑜說過要籌措百億元青創基金，林鼎超表示，百億青創基金是市府4年任期承諾，協助青年投資、補助、貸款與輔導；市府編列3億元預算與7.5億青創貸款，除政府資金外，其它是民間捐款、外部資金等，目前青創基金有35.5億元。（編輯：黃世雅）1090415