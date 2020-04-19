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加強防疫宣導 中市號誌燈加入戴口罩圖樣吸睛

最新更新：2020/04/19 12:16
台中市交通局設置「放大版」行人號誌燈，除有30乘以30公分的小綠人、秒數倒數，更加入戴口罩等圖樣，吸睛又能宣導防疫。（台中市政府交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月19日
台中市交通局設置「放大版」行人號誌燈，除有30乘以30公分的小綠人、秒數倒數，更加入戴口罩等圖樣，吸睛又能宣導防疫。（台中市政府交通局提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）為讓長者輕鬆辨識行人號誌，台中市交通局設置「放大版」行人號誌燈，除有30乘以30公分的小綠人、秒數倒數，更加入戴口罩、保持社交距離等圖樣，加強防疫宣導。

台中市交通局長葉昭甫今天表示，一般單一「小綠人」號誌是20乘以20公分，考量部分年長者視力退化不易辨識，市府放大「小綠人」為30乘以30公分。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，號誌燈加入LED顯示屏，透過較為明顯的圖樣變化，向民眾宣導社交距離、戴口罩等防疫觀念，兼顧市民交通安全與身體健康。

交通局目前已在台中榮總急診室旁路口設置「放大版」號誌燈，未來將在醫院周邊行人量較大的路口持續設置，如澄清醫院、中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院等。將視成效擴大增設。

葉昭甫提醒，用路人行經路口時務必「慢看停」，看清有無來車，並遵守交通安全規定；汽機車駕駛行經路口應當心行人，尤其行經醫院附近，保持安全行駛速度，留意周邊環境狀況，適時減速或煞停。（編輯：黃世雅）1090419

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