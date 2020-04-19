靠泊2個多月寶瓶星號離基隆港 前往新加坡

2月10日獲准以「非營運」模式再返基隆港靠的麗星郵輪寶瓶星號，19日上午10時許離港，預計24日中午抵達新加坡。（基隆長榮桂冠酒店提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年4月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）靠泊基隆港西岸碼頭2個多月的麗星郵輪寶瓶星號，今天上午10時許離港前往新加坡。

新加坡武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情加劇，外籍移工宿舍是最大感染群，政府日前曾表示，正評估把已康復的移工暫時安置於郵輪的可能性；藉由降低移工宿舍人數，將有助更有效地實施健康管制措施。

據相關單位證實，寶瓶星號上午10時許離開基隆港，下一站確實前往新加坡，預計24日中午抵達新加坡待命，但寶瓶星號尚未接到進一步指示。麗星郵輪台灣辦公室則表示，目前正與總公司確認進一步訊息。

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，寶瓶星號2月8日中午返抵基隆港，經採集128名檢體送驗均呈現陰性，衛生福利部長陳時中說「這一仗我們打贏了」，船上1738名旅客獲准下船。

寶瓶星號完成船上所有物資補給後，2月9日中午12時許暫時離港，2月10日獲准以「非營運」模式再返基隆港靠泊西岸碼頭。（編輯：張銘坤）1090419