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桃園超前部署 規劃萬人為單位社區篩檢

最新更新：2020/04/23 11:53

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）受到武漢肺炎疫情影響，桃園市長鄭文燦今天表示，希望下週防疫會議可以規劃做社區篩檢站的SOP，並以幾萬人口為一個單位，萬一有大規模社區感染或傳播，可以讓居民就近篩檢。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鄭文燦上午出席市政總質詢後，在接受媒體聯訪時表示，因應疫情衝擊，桃園市在醫院停止探病、護理之家停止探視、社區防疫演練、長照機構防疫等方面已經超前部署。

鄭文燦說，他昨天邀集醫師公會、牙醫師公會跟診所協會舉行防疫會議，會中達成共識，希望下週的防疫會議可以規劃做社區篩檢站的標準作業程序（SOP），包括場地配置；原則上會以幾萬人口為一個單位，萬一有大規模社區感染或傳播時，可以讓居民就近到篩檢站去篩檢。

他說，在社區篩檢站的SOP中，會牽涉到醫護人力調配、醫院篩檢的量能，以韓國的普篩經驗，他認為在社區篩檢站的防疫演練能夠完成，會讓市民更安心。

他也談到，類似的超前部署主要是希望未來真的有疫情的時候，讓每一個篩檢站做好該如何設置，並且有完整的作業程序。（編輯：唐聲揚）1090423

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