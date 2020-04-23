高市議會擬5/14開議 綠議員憂再生變

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市議會程序委員會由副議長陸淑美主持並審定定期大會日程5月14日起召開70天，不過民進黨團質疑恐又會生變。她表示，如果中央解除艦隊對高雄的危機，日程就不會異動。

不甘心昨天的臨時會被否決，民進黨團及時代力量等28名議員今天完成連署並提案要求議會5月4日再召開第4次臨時會。面對在野黨的提案，陸淑美於下午程序委員會後指出定期大會日程已定，盼該提案撤簽，不過民進黨團質疑已訂定的定期大會日程又會變卦。

市議會下午開程序委員會討論定期大會日程，審定5月14日起召開70天到7月22日。

陸淑美事後受訪指出，民進黨和時代力量提案5月4日再召開臨時會，而程序委員會上，無黨聯盟盼5月21召開會議，經商討訂5月14開定期大會。

她指出，擇定5月14日還參考中央流行疫情中心提到敦睦艦隊疫情在高雄市的發展情形，以第二、三波疫情發展時間計算選訂5月14日開定期大會，她說定期大會既已確定日程盼在野黨撤簽提案。

民進黨團總召韓賜村及民進黨市議員陳致中受訪質疑定期大會日程雖訂於14日，但難保不會再被沒收。

定期大會、臨時會日程一變再變，媒體提問是否還會變更，陸淑美表示，會以中央流行疫情中心的訊息為主，如果到時候高雄市疫情危機解除，就不會再更改定期大會時間；目前沒有再改日程的打算。

程序委員會由陸淑美主持，含陸淑美共8名委員出席，議長許崑源請假；第3次定期大會議事日程預計5月14日起召開70天。（編輯：黃世雅）1090423