續審111年度總預算案 高市議會再開2次臨時會

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄市政府明年總預算案審查幾經波折，高雄市議會今天表示，經召開程序委員會議，決議自民國111年1月3日起至22日連續召開2次臨時會，續審明年度總預算等議案。

高雄市政府明年總預算原本11月4日在市府報告後，要交付委員會審查，但因國民黨團不滿市府在「城中城」大火後續處理作為，透過表決退回總預算案，並要求市府提出精進報告再交付審查；後又因議會要求市府重送報告，幾經波折，總預算案在11月29日順利交付委員會審查，進入一讀程序。

今天程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及議員童燕珍、曾俊傑、劉德林、鄭光峰、韓賜村、朱信強、陳善慧等人與會。

高雄市議會今天發布新聞稿表示，經程序委員會決議自111年1月3日至12日，以及1月13日至22日，連續召開第3屆第8次、第9次臨時會，每次臨時會日程均為10天。

111年度總預算案分組審查除財經委員會，其餘委員會均已審畢，程序委員會將財委會尚未完成部分及二、三讀會排入臨時會議程，並援例由110年財經委員會繼續完成分組審查。（編輯：孫承武）1101217