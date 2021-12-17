南投花卉嘉年華起跑 梅櫻牡丹薰衣草接力綻放

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南投縣政府17日在縣府大廳宣布南投花卉嘉年華起跑，邀請南投觀光大使高曼容為活動宣傳，歡迎遊客到南投賞花。中央社記者蕭博陽南投縣攝 110年12月17日

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）南投花卉嘉年華19日到111年3月陸續在埔里、草屯、信義、仁愛、魚池、鹿谷、杉林溪登場，歡迎遊客來賞梅花、櫻花、牡丹花、薰衣草、買蘭花，配合「南投玩很大」消費抽現金。

南投縣政府今天在縣府大廳宣布南投花卉嘉年華系列活動登場，縣府觀光處長陳志賢致詞時說，冬季賞花旅遊首選南投，首場活動「埔里嘉年華」19日在埔里鎮仁愛公園舉行，接著還有「草屯焢窯季」、信義鄉「踏雪尋梅」、九族薰衣草季等，持續到民國111年3月。

陳志賢表示，南投有許多花卉旅遊資源，除在台一生態休閒農場辦理花卉主題日，各鄉鎮活動包括原鄉耶誕節，及仁愛鄉、魚池鄉、信義鄉等地櫻花、梅花、蘭花展售，歡迎來賞花、泡溫泉，配合「南投玩很大」活動，明年4月底前在南投縣消費滿新台幣200元，登錄發票號碼可抽現金。

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陳志賢說，花卉嘉年華主題日「歲末花卉派對」、「新春花卉饗宴」分別於12月25日、明年1月1日在台一農場舉行，其中推出限量野餐組合，讓遊客在花海及草地上參加野餐派對，農場12月25日到明年1月3日配合花卉嘉年華及慶祝開幕30週年，推出免門票入園優惠。

陳志賢表示，為吸引民眾來南投旅遊、賞花，縣府舉辦網路抽獎，遊客活動期間擔任「花嚮導」分享各區花況照片，即有機會獲FUJIFILM INSTAX相機，主題日到台一農場並化身「花精靈」與拍照牆合影，也有機會拿到中台灣好玩卡，詳情可上活動官網了解。（編輯：黃世雅）1101217