「屏東好好 蝦鱉來找」 泰國蝦及甲魚推廣

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「屏東好好，蝦鱉來找」優質泰國蝦及甲魚推廣活動19日熱鬧登場，屏東縣長潘孟安（後左黑衣者）出席為品質背書，並抽出「蝦鱉霸王桌」幸運得主，將可擇日享用澎湃的蝦鱉霸王桌。（屏東縣海洋及漁業事務管理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月19日

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（中央社記者蔡孟妤屏東19日電）「屏東好好，蝦鱉來找」優質泰國蝦及甲魚推廣活動今天登場。這兩項水產品是屏北淡水水產養殖重心，以往以銷日為主，屏東縣長潘孟安今天為品質背書，盛讚是「屏東之光」。

潘孟安表示，屏北地區的里港、九如、鹽埔是屏東淡水水產養殖重心之一，以泰國蝦、甲魚為主要養殖物種，其中鹽埔鄉設有養殖生產區；現今泰國蝦採安全用藥養殖方式，以優良水質及對無毒養殖嚴格要求，絕對品質保證；甲魚含優質不飽和脂肪酸及亞油酸、為養生聖品，以往都是外銷日本為主，可說是屏東之光。

縣府新聞稿表示，這項水產推廣活動今天在九如鄉一家強調無毒的的泰國蝦餐廳登場，現場以冬令進補概念與泰國蝦、鱉結合成特色料理展演。潘孟安活動中抽出「蝦鱉霸王桌」幸運得主，可擇日享用澎湃的蝦鱉霸王桌，讓民眾在迎接歲末天冷之際，除了暖暖脾胃，也能品嚐屏東美味水產品。

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業者端出結合泰國蝦及甲魚的「蝦鱉霸王桌」，潘孟安說，滋補甲魚太極鍋搭上6道不同口味的泰國蝦料理，讓民眾不只能感受到「屏東不只多一度」，吃完也能體驗到滿滿的「多一肚」！

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，今年辦理的水產帶狀推廣活動，自4月從屏南枋寮、佳冬、林邊、屏中，一路來到最終場的屏北，發揮巧思突破傳統飲食習慣，並透過產地、消費地連動，讓業者與各地消費者重新認識屏東在地漁產優質美味。今天的「屏東好好，蝦鱉來找」為歲末最終場。（編輯：孫承武）1101219