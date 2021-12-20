竹科X園區軟體大樓將動工 盼吸引企業進駐

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市長林智堅今日透過新聞稿宣布，竹科X產業園區首棟軟體大樓將於25日正式動工，預計2024年初完工，盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐。

林智堅表示，為吸引企業投資，創造更多就業機會與人口紅利，2017年他帶領團隊攜手科技部、新竹科學園區管理局、台肥公司、中油公司及產學研各界資源，合作推動竹科X產業園區。

林智堅指出，竹科X產業園區投入新台幣183億元打造都會型科學園區，連結周邊藝文高地等消費生活機能，成為下個世代的創新產業藝文特區。

林智堅說，竹科X預計新建3棟研發大樓，未來將聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）、研發設計、資訊軟體、資訊服務、5G行動通訊、大數據等產業，目標整體園區創造1470億元產值、2萬多個工作機會，盼吸引創新科技研發中心與企業總部進駐，讓新竹市成為台灣連結全球半導體產業的樞紐城市。

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新竹市政府產業發展處長張力可於稿中指出，竹科X首棟軟體大樓空間規劃將地下2層及1樓作為停車場，2樓為大廳出入口、2至3樓設有販賣部、交誼空間與辦公空間，地上4至12樓皆作為辦公空間，將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業進駐。

竹市府產發處說明，竹科X基地座落於公道五路三段北側，具備都市地區生活與公共服務機能，並可與既有科學園區及科學事業連結，東起科學園區、西接大車站計畫，透過開放空間與綠廊道的留設，成為一座結合藝文、科技的帶狀產業園區。（編輯：張銘坤）1101220