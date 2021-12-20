金門老兵召集活動 3509名老兵報到、創2.7億產值

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）2021金門老兵召集令活動15日落幕，金門縣府今天表示，累計3509名老兵返金門參加活動，同行親友1萬2047人，平均每人消費超過1萬7000元，2個月期間創造2.7億元經濟產值。

縣府觀光處發布新聞表示，今年老兵召集令活動推出以師為單位的返金老兵人數週冠軍評比，各師老兵爭榮譽，互有領先，競爭激烈，在社群引起很大討論回響。最後由金東師奪得總冠軍，第2、3名為烈嶼師、金西師。

觀光處長丁健剛表示，由於各師人數不一定相同，但良善競爭，不談成績與否，都是體現金門敬老兵，老兵愛金門的互動。

老兵召集令活動今年是第4年。觀光處表示，籌備期間受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，辦理與否掙扎很久，好在疫情緩解，活動如期登場。

新聞稿指出，10月15日到12月15日活動期間，累計3509名老兵返金參加活動，同行親友1萬2047人，合計1萬5556人，平均1名老兵帶3人以上親友返金旅遊；每人消費金額超過1萬7000元，期間共創造2億7502萬餘元經濟產值，為金門帶動久違的旅遊熱潮與經濟產值。

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為了解老兵參與活動情形，縣府委託金門大學進行滿意度問卷調查，發現老兵對活動整體表現滿意度達9成6，再次參與活動的意願為9成2。觀光處說，今年度高達201家業者響應優惠，較去年大幅成長4成6（去年137家），店家服務滿意度達9成5，顯示服務和優惠，能貼近老兵懷舊心情，讓老兵們有回家的感覺。

丁健剛表示，感謝老兵和店家力挺，並相約明年活動再見。（編輯：郭諭儒）1101220

金門縣政府觀光處指出，10月15日到12月15日老兵召集令活動期間，老兵與親友合計1萬5556人返金旅遊，平均每人消費超過新台幣1萬7000元，創造2億7502萬餘元經濟產值，為金門帶動久違的旅遊熱潮與經濟產值。中央社記者黃慧敏攝 110年12月20日