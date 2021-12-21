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展望2022 台南將投入30億元擴大生活圈道路建設

2021/12/21 15:56
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（中央社記者張榮祥台南21日電）2021年落幕倒數計時，展望2022年，台南市政府計畫投入新台幣30億元工務預算，擴大台南生活圈道路建設，並新增7座特色公園，朝幸福宜居城市邁進。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）今年橫掃全球，台灣挺過疫情，市府也執行約800億元工務建設，其中道路橋梁約641億7000萬元、重大建築案約171億6000萬元。

工務局今年積極建構交通路網，串聯鏈結生活圈，包括開闢第1條市區快速道路北外環，織造更暢順的4橫3縱路網；打開南科、沙崙智慧綠能科學城聯外道路；開闢國道1號永康交流道聯結安南區、永康區及安定區交通網絡。

工務局同時紓解安平區舊城觀光交通壅塞問題，已進行和緯路五段延伸工程，也即將展開台61線曾文溪景觀橋及安平漁港跨港大橋等新建工程。

在道路養護方面，台南市執行路平專案，養護改善道路長度1633公里，其中民國108年迄今養護改善道路777公里；另工務局再投入9億5800萬元興闢或改善14座特色公園等。

此外，大台南會展中心及大光、麻豆、安定等3所國小、建興國中、南寧高中等老舊校舍拆除新建工程，以及永康砲校遷建開發案、亞太國際棒球訓練中心興建工程、台南榮家遷建工程持續推動興建中。

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展望2022新年度，在台南生活圈道路建設上，工務局將在溪北投入約21億6000萬元開闢學甲區六號-25M道路、白河區市道172線道路拓寬工程及新營區復興路拓寬工程；溪南將投入約8億4000萬元開闢北區忠義路三段接長賢街後段工程、永康區國光五街計畫道路工程及安平區華平路拓寬工程。

2022年計劃開闢東區公87特色公園、關廟區大潭埤特色遊戲場、柳營區櫻花池特色公園、北區希望公園、文元公園、學甲區華宗公園及麻豆區麻豆（公11）公園共7座，總經費5220萬元，讓台南更宜居。（編輯：陳仁華）1101221

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