宜縣長林姿妙就職滿3週年 表態爭取連任

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宜蘭縣長林姿妙（前中）22日以「航向世界的啟點．宜蘭」為主題，舉辦就職3週年記者會，邀請13名青年代表暢談對宜蘭未來期許，聆聽青年們心聲。林姿妙會後拿手機和青年代表玩自拍，拉近彼此距離。中央社記者沈如峰宜蘭攝 110年12月22日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣長林姿妙今天舉辦就職3週年記者會，會後接受媒體聯訪時說，過去3年她很認真努力，也希望爭取連任，但仍要縣民的支持。

林姿妙今天在中興文化創意園區以「航向世界的啟點．宜蘭」為主題，舉辦就職3週年記者會，縣府一級主管到場力挺，並請13名青年代表暢談對宜蘭未來的期許，聆聽青年們心聲。

受邀青年代表們說，過去在宜蘭創業曾遭遇許多問題，感謝縣府成立青年事務科，作為相關事務的專責對口，並提供貸款諮詢、協助解決疑難雜症，縣府可當青年的靠山，期盼更多青年返鄉一起創業或就業。

林姿妙說，近2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，影響民眾健康、生活及產業，縣府團隊在國立陽明交通大學附設醫院成立「嚴重特殊性傳染性肺炎專責實驗室」，縮短檢疫時效，並設置大型疫苗接種中心，且推動學生免費營養午餐，讀書免書籍費與班班有冷氣的政策，也爭取宜蘭鐵路高架及高鐵延伸宜蘭。

她表示，未來縣府團隊將持續推動健康篩檢、職業輔導與創業支持等政策，讓青年在蘭陽平原可安心成家。

被問到擔任縣長3年來，為自己的施政打幾分？林姿妙回應，她很認真很努力，讓縣民有感，並帶領青年一起向前走，這就是縣府施政推動目標，接下來她會再努力。

至於是否爭取連任？林姿妙微笑點頭說，這當然，但仍要縣民的支持。（編輯：陳仁華）1101222