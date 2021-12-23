建構完整產業鏈 屏東縣六塊厝產業園區動工

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣政府今天舉行「屏東縣六塊厝產業園區」動土典禮，縣長潘孟安表示，將優先引進低污染、低耗能產業、中下游支援產業及地方特色產業，約可提供31家廠商進駐。

動土典禮由潘孟安主持，宣告六塊厝產業園區開發工程全面啟動，潘孟安表示，屏東產業聚集較少，六塊厝產業園區多年來歷經許多程序，終於好事多磨，在今天舉行動土儀式，期待能如期如質完工。

潘孟安說，未來不管是配合高鐵特定區或是科學園區，六塊厝產業園區都是一個串接南北之間的重要產業聚落，更是屏東未來發展的新興亮點。

潘孟安表示，這同時也是有史以來縣府首次與台糖民間企業合作，開發產業園區首例，期望在六塊厝產業園區完工後，引進優質廠家提升產業體質，成為台灣南部前進南向世界重要的基石之一。

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潘孟安指出，全區將採公共工程與廠商建廠同步方式進行開發，預定民國113年全數完工，未來將優先引進低污染、低耗能產業、中下游支援產業及地方特色產業，約可提供31家廠商進駐，創造新台幣60億元的年產值及900個就業機會，期望藉由園區開發，鏈結周邊產業聚落發展。

縣府城鄉發展處表示，六塊厝產業園區總面積19.67公頃，位址在屏東科技產業園區南側台糖六塊厝農場，期能藉園區開發，與周邊屏東科技產業園區、農業生物科技園及工業局編定工業區等園區相互配合，吸引相關產業進駐，建構屏東地區完整產業鏈。（編輯：陳仁華）1101223