關懷長者 烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心23日正式啟用，期盼社區長者在享受健康餐食之餘，也能聯誼話家常，讓身心更健康。中央社記者黃慧敏攝 110年12月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心今天剪綵後正式啟用，鄉長洪若珊表示，共餐中心主要是期盼社區長者在享受健康餐食之餘，也能在此相互聯誼話家常，讓身心更健康。

啟用儀式由洪若珊主持，金門縣副縣長李增財、社會處長董燊、縣議員洪成發、烈嶼鄉民代表會主席方駿洋、鄉代陳秀治等人見證。

洪若珊致詞時表示， 羅厝社區老人共餐中心是在民國108年4月25日開工，109年2月14日完工，中心建築面積123.23平方公尺，為地上1層鋼筋混凝土建築，總工程經費計新台幣729萬元。

其中，經費來源包括金門縣港務處補助新台幣369萬元、縣議員洪鴻斌配合款補助160萬元、鄉公所款項挹注200萬元。

洪若珊感謝各單位挹注經費，並表示共餐中心的落成為公部門、議員與社區相互協力的成果，羅厝社區歷任理事長的奔走功不可沒，希望共餐中心啟用後，社區長者在享受健康的餐食之餘，也能在此相互聯誼話家常，多多出外走動，讓身心更健康。

李增財表示，羅厝社區老人共餐中心是公私部門同心協力的成果，期許共餐中心能夠充分利用，除羅厝社區外，也能與鄰近社區共享資源。

羅厝社區發展協會理事長洪國泰指出，供餐是社區關懷服務項目之一，目的在鼓勵長者能走出家共餐，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改由志工將餐盒送到長者家中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會的青岐社區發展協會總幹事林宜蘭則是提到，社區關懷據點除了共餐、送餐，同時發揮了關懷長者的功能，例如青岐社區一名103歲的長者，今天在志工送餐時久不應門，後來被發現倒家中地板，所幸及時送醫救回一命。

羅厝社區位於烈嶼鄉林湖村，濱臨金烈水道，有漁港，百姓以捕魚、行船為主，共餐中心除服務羅厝社區長者外，也提供鄰近社區湖下社區長者共餐服務，現服務的長者人數約60人。（編輯：陳仁華）1101223

金門縣烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心於民國108年4月25日開工、109年2月14日完工，中心建築面積123.23平方公尺，為地上1層鋼筋混凝土建築，總工程經費計新台幣729萬元，23日在各界見證剪綵後正式啟用。中央社記者黃慧敏攝 110年12月23日