關懷長者 烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心啟用
（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣烈嶼鄉羅厝社區老人共餐中心今天剪綵後正式啟用，鄉長洪若珊表示，共餐中心主要是期盼社區長者在享受健康餐食之餘，也能在此相互聯誼話家常，讓身心更健康。
啟用儀式由洪若珊主持，金門縣副縣長李增財、社會處長董燊、縣議員洪成發、烈嶼鄉民代表會主席方駿洋、鄉代陳秀治等人見證。
洪若珊致詞時表示， 羅厝社區老人共餐中心是在民國108年4月25日開工，109年2月14日完工，中心建築面積123.23平方公尺，為地上1層鋼筋混凝土建築，總工程經費計新台幣729萬元。
其中，經費來源包括金門縣港務處補助新台幣369萬元、縣議員洪鴻斌配合款補助160萬元、鄉公所款項挹注200萬元。
洪若珊感謝各單位挹注經費，並表示共餐中心的落成為公部門、議員與社區相互協力的成果，羅厝社區歷任理事長的奔走功不可沒，希望共餐中心啟用後，社區長者在享受健康的餐食之餘，也能在此相互聯誼話家常，多多出外走動，讓身心更健康。
李增財表示，羅厝社區老人共餐中心是公私部門同心協力的成果，期許共餐中心能夠充分利用，除羅厝社區外，也能與鄰近社區共享資源。
羅厝社區發展協會理事長洪國泰指出，供餐是社區關懷服務項目之一，目的在鼓勵長者能走出家共餐，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，改由志工將餐盒送到長者家中。
與會的青岐社區發展協會總幹事林宜蘭則是提到，社區關懷據點除了共餐、送餐，同時發揮了關懷長者的功能，例如青岐社區一名103歲的長者，今天在志工送餐時久不應門，後來被發現倒家中地板，所幸及時送醫救回一命。
羅厝社區位於烈嶼鄉林湖村，濱臨金烈水道，有漁港，百姓以捕魚、行船為主，共餐中心除服務羅厝社區長者外，也提供鄰近社區湖下社區長者共餐服務，現服務的長者人數約60人。（編輯：陳仁華）1101223
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。