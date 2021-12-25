翻玩茶的文化印象 嘉義縣博茶會登場

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「2021高山茶都．嘉義」博茶會25日舉行開幕式，活動代言人黃子佼（左起）、公廣集團董事長陳郁秀、嘉義縣長翁章梁等人出席，歡迎大家到嘉義縣，翻玩關於「茶」的文化印象。中央社記者姜宜菁攝 110年12月25日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣25日電）嘉義縣政府舉辦為期9天的「2021高山茶都．嘉義」博茶會，今天在嘉義縣中埔鄉金蘭分部展開，今年加入設計元素，結合四大茶藝協會、五大茶社區，藝起翻玩「茶」的文化印象。

「2021高山茶都．嘉義」博茶會開幕儀式，民進黨立委陳明文、台灣公共廣播電視集團董事長陳郁秀、嘉義縣長翁章梁和活動代言人黃子佼等人出席。

陳郁秀致詞時以最近熱播的台劇「茶金」為例說，台灣茶的歷史很久，在1870年台灣茶就已賣到紐約、巴黎，1945到1955年也就是「茶金」故事背景，當時除賣到歐洲，還賣到非洲、美洲、中南美洲等，全世界都知道台灣茶，其中阿里山茶也是中外聞名。

陳郁秀認為，未來要推動台灣茶的品牌，尤其茶的經濟價值，是台灣重要命脈之一，除拍攝電視劇「茶金」以及到各地舉辦茶文化論壇推廣，要趁現在全世界對台灣友好的趨勢，推廣台灣茶的品質，還有將台灣人的茶文化品味揚名國際。

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「高山茶都．嘉義」茶博會從即日起到明年1月2日，今年以「茶．設計」為主題，邀請國內外藝術家以不同形式設計場館，展現藝術融入茶文化後的獨特風貌，以創意設計的視角，詮釋一場專屬於嘉義的茶文化新體驗！

繼去年的嘉義博茶會後，今年再度受邀參加的黃子佼表示，阿里山擁有得天獨厚的氣候地理條件，使阿里山出產的高山茶，甘潤醇厚，入喉後唇齒留香，品上一口，那個香味韻味讓他久久無法忘懷。（編輯：卞金峰）1101225