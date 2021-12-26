二仁溪紅樹林步道重新開放 生態觀察新據點

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高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，高雄市觀光局重新打造後，近期以全新面貌開放使用，提供市民一個生態觀光並具有生態教育意義的場所。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市茄萣區二仁溪紅樹林步道穿梭於紅樹林間，高雄市觀光局重新打造後，近期以全新面貌開放使用，未來紅樹林步道可成為生態觀察、觀光旅遊的新據點。

觀光局今天發布新聞稿表示，市府去年與茄萣舢筏協會合作，斥資新台幣750多萬元，將原本老舊危險的林間竹子棧道，重新鋪設成安全、舒適的金屬塑木步道，方便遊客穿梭於紅樹林間，觀察潮間帶生物招潮蟹、彈塗魚，體驗紅樹林生態多樣性。

另也設置了觀船平台、觀溪平台，可就近欣賞進出白砂崙漁港及穿梭於二仁溪的漁筏。此外，也規劃跨越二仁溪河堤的友善斜坡道，提供無障礙生態旅遊空間。

觀光局表示，步道的終點串接白砂崙碼頭，可搭乘茄萣白砂崙漁民集資建造的娛樂漁筏「白砂崙一號」，一路從出海口向東上至二層行橋，航行於河岸間，近距離觀察種類繁多的水岸動植物。船上還有舢筏協會導覽員專人解說。

回程時，可登上白砂崙濕地，早期曾為上游竹子交易的場所，後來營造成為人工濕地，兼具水質淨化與洪水滯納功效。

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茄萣舢筏協會理事長郭寶琳說，協會成立至今20多年，早期漁民長期投入河川保育行動，才終於將二仁溪生態搶救回來，也感謝市府觀光局投入經費跟舢筏協會合作，改善老舊危險的二仁溪紅樹林步道。

觀光局指出，重新開放的二仁溪紅樹林步道，提供市民一個生態觀光並具有生態教育意義的場所，也盼更多遊客造訪二仁溪畔的白砂崙漁港，透過導覽解說來趟深度的旅遊，也珍惜得來不易的生態環境。（編輯：謝雅竹）1101226