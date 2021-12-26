搭配水果季節 屏府規劃5條農產小旅行

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）疫情無法出國，屏東縣政府為農民搶攻國旅市場，搭配水果產季推出「屏東好好 漫旅南方園」農產小旅行，規劃5條旅遊路線，今天首發團從佳冬鄉蓮霧走向麟洛鄉香檬。

屏東縣政府今天在佳冬鄉農會舉行「屏東好好 漫旅南方園」宣傳記者會，農業處長鄭永裕與各遊程果農代表一起揭開不一樣風貌的遊程，宣布首發團出發。

今天首發團從佳冬鄉蓮霧走向麟洛鄉的香檬，在佳冬農會展開蓮霧探索旅程，透過導覽及手作，實際到果園品嚐，進而認識不同種類的蓮霧品種，最後前往麟洛鄉永信合作社，透過採果樂趣認識香檬的食用好處，讓遊客透過果園小旅行，深度認識屏東農產品。

鄭永裕表示，屏東縣是農業大縣，這次結合農產品產季配搭小旅行安排，規劃5條漫旅遊程，如2月的香蕉蜜棗路線、4月的洋蔥紅豆路線、5月的芒果路線、6月的檸檬鳯梨路線及12月的蓮霧香檬路線，遊程中搭配屏東重要觀光景點，讓屏東的農業及觀光做出最完美的呈現。

鄭永裕表示，明年預計在6、7月推出成果市集活動，透過多元性的展銷活動，並搭配不同主廚巧思使用屏東最新鮮食材，讓民眾在市集中可以品嚐新鮮果物及其變化出的菜色以及農產加工品。

此外，透過遊程的行銷推廣自民眾擴及企業，鄭永裕指出，未來在企業端銷售開發相關遊程，企業員工透過體驗遊程的過程中，增加對屏東農民及農產品的信任及肯定，加強對於果物的購買上、企業大量團購及伴手禮禮盒的推廣。

縣府表示，未來相關活動鎖定屏東縣政府官網及「屏東農好」臉書粉絲專頁。（編輯：黃世雅）1101226